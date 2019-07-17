القوات المسلحة تسيطر على منطقة الزطارنة وتستهدف تمركزات المسلحين

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن سيطرة القوات المسلحة على منطقة الزطارنة وتقدمها إلى مواقع جديدة، وتمكن قوة خاصة تابعة لها من القيام بالتفاف دمرت خلاله مخزنا للذخيرة، إضافة إلى عدد من الآليات.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صادر عنه إن القوات الجوية تواصل استهداف رتل مسلح مكون من سبع سيارات بمنطقة وادي الربيع، وكذلك مواقع وتمركزات المليشيات بمدينتي العزيزية وغريان، مشيرة إلى تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد وتحقيقها لتقدمات ستمكن قوات الجيش من قطع خطوط إمداد المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق.

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