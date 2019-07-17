انقطاع الكهرباء يضرب إنتاج النفط

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء، عن إيرادات شهر يونيو الماضي، حيث بلغت 1.7 مليار دولار، بتراجع قدره 580 مليون دولار أي ما يعادل 25 في المئة عن إيرادات شهر مايو.

وأرجعت المؤسسة، في بيان، انخفاض الإيرادات لانقطاع الكهرباء بشكل متكرر ما أدى لخسارة 70 ألف برميل يوميا من إجمالي إنتاج شركة الخليج العربي لمدة أسبوعين في يونيو.

وأشارت المؤسسة إلى أن إيرادات النصف الأول من العام الجاري بلغت 10.3 مليار دولار بنسبة انخفاض أكثر من 11 في المئة بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، إن “الوطنية للنفط” بإمكانها رفع الإنتاج بما يفوق 400 ألف برميل من خلال تطوير البنية التحتية، وتفعيل الصفقات المعلقة، وجذب استثمارات جديدة، إلا أنّ ذلك يحتاج توفير ميزانيات كافية وإبعاد المؤسسة عن الصراع الدائر.

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