الليبية للسلم والإغاثة تطالب برفع الحصار فورا عن الأصابعة

أصدرت المنظمة الليبية للسلم والرعاية والإغاثة بيانا حول الحصار الخانق المفروض على منطقة الأصابعة بالجبل الغربي، مؤكدة تلقيها العديد من الشكاوى من أهالي المدينة بالخصوص.

وقالت المنظمة في بيانها إن المدينة تتعرض لحصار خانق منذ ثلاثة أشهر، وذلك بمنع دخول الوقود والمؤن والأدوية فضلا عن الانقطاع المتواصل للكهرباء الذي يعتقد الكثيرون أنه متعمد، ما أدى إلى نقص الإمداد المائي من الآبار داخل المدينة.

وأضافت المنظمة أنها تدين هذا العمل الذي لا يساهم في بناء الوطن ويزيد الانقسام والفرقة فيه، مطالبة كافة الجهات بتحمل مسؤوليتها وفك الحصار عن مدينة الأصابعة فورا دون إبطاء.

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