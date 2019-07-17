تراجع إيرادات النفط الليبي بمقدار الربع خلال النصف الأول من العام

العنوان_طرابلس

أعلنت مؤسسة النفط، أن إيرادات شهر يونيو من مبيعات النفط الخام ومشتقاته انخفضت بمعدل 25% مقارنة بمايو الماضي بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي الأربعاء، أن إيرادات شهر يونيو بالإضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز بلغت 1.7 مليار دولار بانخفاض قدره 580 مليون دولار، كما سجلت عائدات النفط والغاز المسجلة خلال النصف الأوّل من العام الجاري بلغت 10.3 مليار دولار – أي بانخفاض قدره 11.2% مقارنة بالعام الماضي.

وقالت المؤسسة إن «مشاكل الكهرباء في أسبوعين أثرت بشكل كبير على العائدات النفطية خلال شهر يونيو الماضي، الأمر الذي كبّد شركة الخليج العربي للنفط، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة، خسائر في الإنتاج تقدر بحوالي 70 ألف برميل يوميًا من إجمالي إنتاجها».

وصرح مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بأنه «بإمكان المؤسسة الوطنية للنفط زيادة الإنتاج بما يفوق 400 ألف برميل من خلال تطوير البنية التحتية، والمضي قدمًا في الصفقات المعلقة، وجذب استثمارات جديدة»، لكنه أضاف «أنّ ذلك يحتاج إلى توفير ميزانيات كافية وإبعاد المؤسسة عن الصراع الدائر».

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