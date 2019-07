وزير «صحة المؤقتة» يبحث مع رئيس مجلس بنغازي المشاريع الجاري تنفيذها

المتوسط:

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري، اليوم الأربعاء، وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة سعد عقوب، في ديون البلدية.

وتناول اللقاء الإجراءات المتعلقة بافتتاح وتفعيل عدد من الأقسام في المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات والمراكز الصحية العاملة داخل نطاق بلدية بنغازي خلال الأيام القريبة القادمة ومُتابعة المستشفيات التابعة للقطاع الخاص وضرورة التقيد بالقوانين المنضمة لسير العمل، وسير العمل بالمشاريع الجاري تنفيذها ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار، والمتمثلة في التنفيذ والصيانة والتجهيز للمستشفيات والمراكز الطبية والعيادات.

