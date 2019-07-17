عقد الاجتماع التقييمي الثاني لمكاتب الخدمة الاجتماعية في غدامس

التأمت ببلدية غدامس، أعمال الاجتماع التقييمي الثاني لمكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، بالمؤسسات التعليمية التابعة لمراقبة تعليم المدينة.

وناقش الاجتماع الذي عقد بحضور مراقب تعليم غدامس، عددا من المشاكل والصعوبات التي واجهت مكاتب الخدمة الاجتماعية خلال العام الدراسي الحالي، وتقييم خطة العمل الوزاري المتعلقة بهذه المكاتب.

هذا وتسلم مراقب تعليم بلدية غدامس خلال الاجتماع تقارير عمل مكاتب الخدمة الاجتماعية، والصحة المدرسية، لتقييم العمل في كل مؤسسة تعليمية، إضافة إلى العمل على إعداد خطة عمل للعام الدراسي الجديد.

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