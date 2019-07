ليبيا تشارك في الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب

المتوسط:

شاركت ليبيا في الدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، بوفد يرأسه المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي حسن الصالحين الهوني، وعضوية كل من رئيس هيئة دعم وتشجيع الصحافة عبدالرزاق الداهش، والمكلف بإدارة هيئة الإعلام إسماعيل الشويخ، والمستشار بديوان مجلس الوزراء عبد الباسط المجذوب.

وترأس أعمال الدورة وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة رئيس الدورة العادية الخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، كما حضرها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الإعلام العرب أو من يمثلونهم، بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات العربية الممارسة لمهام إعلامية.

والقى الهوني كلمة ليبيا، حيث أشار إلى أن الاعلام العربي يمر بحالات ضعف وقصور، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية، تتطلب سرعة التدارك، حفاظا على وحدة وتماسك البلدان العربية وتطوير مجتمعاتها، وقال انه رغم أهمية قضية النهوض بالإعلام لكن هناك ما هو عاجل ومصيري وأهم بالنسبة لليبيا، حيث تتعرض العاصمة طرابلس لاشتباكات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا، تجاوز الألف شخص من بينهم عشرات المدنيين، بعد عمليات قصف بالطيران والأسلحة الثقيلة، لأحياء سكنية ومنشآت مدنية من بينها المطار المدني الوحيد المتاح للسكان، علاوة على نزوح آلاف العائلات.

وتناول المستشار الإعلامي في كلمته بدايات هذا الاعتداء الذي جاء والبلاد على مشارف حل سياسي للأزمة، حيث كانت تستعد بتفاؤل لانعقاد مؤتمر وطني جامع، دعت إليه الأمم المتحدة في 14 أبريل الماضي، وقال إنه كان هناك إجماع وتفاهمات على استبعاد الحل العسكري واعتبار هذا المؤتمر طريقا نحو مرحلة مستقرة لبناء الدولة المدنية الديموقراطية.

