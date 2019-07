المتوسط:

عقد النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، صباح اليوم الأربعاء اجتماعاً موسعاً مع وزراء كل من” المواصلات، الصحة، الحكم المحلي”، والمسؤولين بالهيئة العامة للمياه والصرف الصحي، ومشروع النهر الصناعي، وشركة البريقة لتسويق النفط استعرض خلاله الأسباب الرئيسة التي أدت لتوقف إمدادات المياه لمدن الساحل.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء على وضع البرامج والمشاريع المكملة لاستمرار تدفق المياه للمواطنين بمختلف المدن والقري الليبية، وفق التقارير والدراسات التي عرضت بالخصوص.

واستعرض المسؤولين بشركتي المياه والبريقة ومشروع النهر المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عملهم، وطالبوا بتذليلها حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم.

وأكد معيتيق على ضرورة الإسراع في استكمال صيانة الآبار المخصصة للاستخدام وتهيئتها، بما يمكن من ربطها على شبكة توزيع المياه إضافة لمتابعة مشاريع النهر، وتنفيذ الخطة الخاصة بإنشاء المحطات والآبار الارتوازية لباقي المدن والقرى الليبية المعدة في هذا الشأن.

The post «معيتيق» يبحث الأسباب التي أدت لتوقف إمدادات المياه عن مدن الساحل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية