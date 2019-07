اجتماع موسع لبحث العراقيل التي تعيق العمل بجهاز الإمداد الطبي

المتوسط:

عقد اجتماع موسع داخل قاعة الاجتماعات بجهاز الإمداد الطبي بالحكومة المؤقتة ببنغازي في طريق المطار ضم سعد عقوب وزير الصحة بالحكومة، وصالح الاوجلي رئيس جهاز الإمداد الطبي مع مدراء الإدارات بالجهاز والشركات ووكلاء أجهزة الغسيل الكلوي وذلك لمناقشة المشاكل والعراقيل التي تعيق العمل بجهاز الأمداد والشركات الموردة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الأوجلي استمع لجميع المشاكل من المجتمعين وأصدر تعليماته بعدم توظيف أي أحد يعمل بالمستشفيات والمراكز الطبية التخصصية العامة لدى هذه الشركات وذلك لتكون المنافسة شريفة.

كما شدد على جميع الشركات بتوفير مهندسي صيانة قطع الغيار وقرر البدء في بناء مكتب داخل جهاز الأمداد الطبي للتدريب ومواكبة التطورات العلمية

وحضر الاجتماع نوري الورفلي وكيل الشؤون الفنية بوزارة الصحة وسالم الجبالي مدير إدارة المشروعات بوزارة الصحة وطارق نوح مدير مكتب وزير الصحة وعبد الله البراني مدير عام العلاقات العامة بوزارة الصحة وإبراهيم اليتمي رئيس غرف الطواري بوزارة الصحة.

