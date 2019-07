المتوسط:

قام وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عميد مازن، والوفد المرافق له بزيارة المعهد الوطني للأدلة الجنائية في الجزائر مساء اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” أن مازن عقد اجتماع مع مدير المعهد تم خلاله التطرق إلى إمكانية التعاون بين هذا المعهد وجهاز المباحث الجنائية في ليبيا وتدريب العناصر الليبية لتأهيل قدراتهم في هذا المجال.

