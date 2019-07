المتوسط:

تتواصل جهود الأعيان الخيره من براك الشاطيء والشويرف بالمنطقة الجنوبيه مع المجموعة التي اقتحمت محطة الكهرباء المغذي الرئيسي لحقول آبار المياه، وذلك لإعادة تشغيل محطات ضخ المياه ولاستمرار الإمداد المائي للمدن.

وقام أعيان المنطقة الجنوبيه يواصلون جهودهم لحل أزمة المياه والسماح لإدارة موقع الحساونه بإعادة تشغيل محطات ضخ.

