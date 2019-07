جهاز النهر الصناعي: نتعرض للتهديد بالاقتحام

المتوسط:

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة- سهل الجفارة، تعرض إدارة حقول الآبار إلى تهديد من بعض الأطراف التي قامت باقتحام محطة الكهرباء المُغذي الرئيسي لحقول الآبار وإجبار المشغلين على قطع التيار الكهربائي وإيقاف ضخ المياه.

وأضاف الجهاز “وحتى لا نُعرض المنظومة للخطر تم التواصل مع أعيان المنطقة وهم الآن يتفاوضون مع المجموعة والمعلومات الأولية تشير إلى أن هناك انفراجه للأزمة قريباً “.

وجاء ذلك الاعتداء بعد أن باشرت المنظومة عملية التشغيل واستكمال عملية التعبئة للخط الرئيسي بالمسار الجنوبي والتجهيز لزيادة الضخ وفتح صمامات التحكم بالشويرف وضخ المياه لمناطق الاستهلاك.

