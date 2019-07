بلدية سرت تكرم رئيس مجلس إدارة شركة المدار الجديد بدرع التميز

المتوسط:

أقامت بلدية سرت احتفالية بحضور عميد البلدية، مختار المعداني، وأعضاء المجلس البلدي، غيت عبدالله، وصالح علي عيادة، وهنية ابوخريص، ورئيس مجلس إدارة شركة المدار الجديد م عبد الخالق عاشور ومدير مكتب التخطيط ببلدية سرت، عمار العباني ومدير فرع شركة المدار والعمليات بالمنطقة الوسطى، عبداللة اعبودة، وعدد من مدراء الإدارات والأقسام بشركة المدار الجديد وفرع الوسطى ومركز خدمات المدار بسرت ومدير مكتب الإعلام بالبلدية سرت محمد الاميل ومدير مكتب شؤون العميد علي الزيانى وعدد من موظفي البلدية

وتم تكريم رئيس مجلس إدارة شركة المدار الجديد بدرع التميز وشهادة تقدير وشكر باسم بلدية سرت عرفانا منها للجهود المبذولة من شركة المدار لمدينة سرت عقب تحرير سرت من الجماعات الإرهابية.

كما تم تكريم أعضاء الوفد من مدراء الإدارات والأقسام بشركة المدار الجديد وفرع الوسطى ولجنة تجهيز مركز خدمات المدار بسرت بشهادات تقدير وشكرا مقابل الجهود التي قدمتها شركة المدار.

