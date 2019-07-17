النقابة العامة لمعلمي ليبيا تمنح درع الوفاء ووسام الوطنية لرئيس ديوان المحاسبة الليبي

البيضاء 17 يوليو 2019 (وال) – منحت النقابة العامة لمعلمي ليبيا رئيس ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب الدكتور عمر عبدربه صالح درع الوفاء ووسام الوطنية.

وقال النقيب العام للنقابة العامة للمعلمين بليبيا، عبدالنبي صالح النف إن هذا التكريم لجهود رئيس ديوان المحاسبة الكريمة وسعيه الحثيث للعمل على وضع أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018م بشأن مرتبات العاملين بقطاع التربية والتعليم موضع التنفيذ وتذليل أي صعاب تواجه تطبيقه.

وأكد رئيس الديوان حرصه على سير العملية التعليمية ولما لهذه الشريحة من فضل في خلق أجيال المستقبل ولا صلاح للبلد إلا بصلاحهم والاهتمام بهم، والاستثمار الحقيقي في التنمية البشرية لخلق غدٍ أفضل.

واستغرب صالح التأخير في تنفيذ أحكام القانون المشار إليه مع وجود مخصصات له في قانون الموازنة العامة لسنة 2019م، معرباً على شكره وامتنانه على هذه اللفته الطيبة من قبل النقابة العامة للمعلمين بليبيا.(وال – البيضاء) ر ت/ أ د

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