رئيس البرلمان المغربي: ندعم إنهاء الأزمة الليبية

سلم عضو مجلس النواب، الهادي الصغير، رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، بالعاصمة المغربية الرباط رسالةً من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وأوضح مجلس النواب في بيانه له أن الطرفين بحثا آخر مستجدات وتطورات الأحداث الراهنة في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب المغربي “عدم اعترافه بأي جسم آخر موازٍ لمجلس النواب، الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من قبل الشعب”.

وأكد المالكي دعم المملكة المغربية لإنهاء الأزمة الليبية.

