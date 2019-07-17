مسؤولون بطرابلس يبحثون توفير المياه لكل المدن

شهدت طرابلس اليوم الأربعاء، اجتماعا عقده النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع الوزارات والجهات الخدمية، لبحث توفير المياه لكل المدن الليبية.

وقالت إدارة التواصل التابعة لحكومة الوفاق، في بيان، إن الاجتماع استعرض أسباب توقف إمدادات المياه عن مدن الساحل، مضيفة أن الحضور أكدوا وضع البرامج والمشاريع المكملة لاستمرار تدفق المياه للمواطنين بمختلف المدن والقرى.

من جهتهم استعرض مسؤولون بشركتي المياه والبريقة ومشروع النهر الصناعي، المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عملهم، وطالبوا بتذليلها حتى يتمكنوا من أداء مهامهم.

وأكد معيتيق ضرورة استكمال صيانة الآبار المخصصة للاستخدام وتهيئتها، بما يمكن من ربطها على شبكة توزيع المياه، ومتابعة مشاريع النهر، وتنفيذ خطة إنشاء المحطات والآبار الارتوازية لباقي المدن والقرى.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور وزراء المواصلات والصحة والحكم المحلي، ومسؤولين بالهيئة العامة للمياه والصرف الصحي، ومشروع النهر الصناعي، وشركة البريقة لتسويق النفط.

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