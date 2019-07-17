المسماري: الجيش يشن غارات يوميا على مواقع المسلحين في غريان

المتوسط:
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش ، إن العصابات والميليشيات الإرهابية تقوم بتهريب أموال وأملاك الليبيين، ومقدرات الشعب الليبي إلى الخارج.
وأضاف «المسماري» خلال كملته في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء ، إن القيادة العامة للجيش تعد العدة من اجل تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية.
وأضاف المسماري، أن الجيش حقق تقدما ميدانيا في منطقة وادي الربيع وطريق المطار.
وأكمل المسماري، أن القوات الجوية تشن سلسلة غارات يومية على مواقع المسلحين في غريان
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