المسماري: الجيش يشن غارات يوميا على مواقع المسلحين في غريان

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش ، إن العصابات والميليشيات الإرهابية تقوم بتهريب أموال وأملاك الليبيين، ومقدرات الشعب الليبي إلى الخارج.

وأضاف «المسماري» خلال كملته في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء ، إن القيادة العامة للجيش تعد العدة من اجل تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية.

وأضاف المسماري، أن الجيش حقق تقدما ميدانيا في منطقة وادي الربيع وطريق المطار.

‏وأكمل المسماري، أن القوات الجوية تشن سلسلة غارات يومية على مواقع المسلحين في غريان

