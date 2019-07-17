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المسماري: الجيش يشن غارات يوميا على مواقع المسلحين في غريان

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش ، إن العصابات والميليشيات الإرهابية تقوم بتهريب أموال وأملاك الليبيين، ومقدرات الشعب الليبي إلى الخارج.
وأضاف «المسماري» خلال كملته في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء ، إن القيادة العامة للجيش تعد العدة من اجل تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية.

وأضاف المسماري، أن الجيش حقق تقدما ميدانيا في منطقة وادي الربيع وطريق المطار.
‏وأكمل المسماري، أن القوات الجوية تشن سلسلة غارات يومية على مواقع المسلحين في غريان

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • نموت وفي نفسي شيء من غريان ولا أعني كرموس غريان ذو الألوان الثلاثه الذيذ جدآ جدا ولا أعني دلاع غريان الاسود من الخارج وأحمر ولذيذ من جوا انا أعني قصعة بازين غريانيه بلحم الماعز وسلاطه بالفجل وقرن فلفل أخضر وعندهم مشروب اسمه (بيترا كولا) وبعدها صلي العصر وشد الطريق لطرابلس يا سلام يا سلام

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