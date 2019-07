المتوسط:

استقبل وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة حبيب الميهوب في مكتبه، صباح اليوم الاربعاء، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مارين جاسر ومستشار البعثة للشؤون الإنسانية أنيس قنديل .

وناقش الحضور أخر المستجدات والأنشطة التي تقدمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المجال الإنساني في ليبيا .

وفي هذا السياق ، أكد وكيل وزارة الخارجية للوفد الزائر الإستعداد المستمر بوزارة الخارجية والتعاون الدولي على تقديم يد العون وتسهيل المهمة الإنسانية لهذه اللجنة متمنياً لها النجاح والتوفيق في واجبها الإنساني ومثمناً ما تقوم به من أعمال في ليبيا ،

ومن جانبها أشادت مارين جاسر بحسن التعاون والتنظيم الذي وجدته خلال زياراتها لجميع مؤسسات الحكومة الليبية المؤقتة.

The post “خارجية المؤقتة” تستقبل رئيس بعثة الصليب الأحمر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية