مدير عام المركز الوطني للأورام بنغازي يبحث صعاب ومشاكل أقسام المركز

بنغازي 17 يوليو 2019 (وال) – بحث مدير عام مركز الوطني للأورام الدكتور علي الزناتي مع رؤساء الاقسام تذليل كافة الصعاب والمشاكل التي تعاني منها الأقسام ومتابعة سير العمل داخلها.

وناقش الزناتي خلال اجتماع استثنائي سير العمل اليومي بها ، والتأكيد على بعض النقاط التي من شأنها المساعدة في توفير كافة سبل الراحة للمرضى والمترددين على هذه الأقسام.

وبحث رئيس المركز مع رؤساء الأقسام العلاجية والتشخيصية والفيزياء الطبية والشؤون الطبية والإدارة الفنية بالمركز بعض المعوقات والصعاب التي تواجه رؤساء الأقسام ومحاولة إيجاد ووضع حلول جذرية وسريعة لها.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال