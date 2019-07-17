دولة رئيس مجلس الوزراء يبحث احتياجات وسير عمل المركز الوطني لجراحة وعلاج القلب

قرنادة 17 يوليو 2019 (وال) – بحث دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني احتياجات المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة مع معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ومدير المركز السيد الطاهر الفضلي .

وناقش دولته خلال الاجتماع أمس الثلاثاء احتياجات المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب كونه يغطي كامل المنطقة الشرقية لليبيا.

وبحث الاجتماع تطبيق المرجعية العلمية لأمراض وجراحات القلب بالمركز وتأسيس المجلس العلمي لأمراض القلب.

وتطرق الاجتماع إلى آليات افتتاح العناية الفائقة لأمراض القلب بالفترة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة آلية تطوير علاج أمراض القلب للأطفال والاستمرار في ورش العمل المتعلقة به.

ومنح دولة رئيس مجلس الوزراء الإذن في تعيين بعض العناصر الطبية الوطنية للعمل بالمركز . (وال – قرنادة) ع ع

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