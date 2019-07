المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش، أنه ” تم القبض على عناصر من ميليشيا الحبلوص في محور وادي الربيع”.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم الأربعاء، ” هناك أنباء عن مقتل ٦ من عناصر ميليشيا الحلبوص”.

