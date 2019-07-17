المسماري يؤكد خلو مسؤولية مديرية أمن بنغازي من أي تقصير جراء التفجير الذي وقع في مقبرة الهواري

بنغازي 17 يوليو 2019 (وال) – قال مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد ضوء المسماري إن مدير أمن بنغازي عميد عادل عبدالعزيز باشر عمله اليوم الأربعاء بعد انتهاء التحقيقات بخصوص أحداث تفجير مقبرة الهواري.

المسماري أكد خلو مسؤولية مديرية الأمن من أي تقصير جراء التفجير الذي وقع في مقبرة الهواري.

ونوه مدير المكتب الإعلامي إلى أن مدير أمن بنغازي أصدر تعليماته لمُساعد الشوؤن الأمنية بالمديرية برفع درجة الاستعداد القصوى.

وشدد عميد عدل عبد العزيز على ضرورة وجود جميع الأجهزة الأمنية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، وعلى رؤساء المراكز التصرف فيما يطرأ من تحركات مشبوهة وإخطار غرفة العمليات فورًا.

وأعلن مدير الأمن انطلاق حملات تفتيشية ابتداءً من هذه الليلة، معلنًا أنه تم وضع خطة أمنية مُحكمة ومتابعة أي تحركات للتغلب عليها والتعامل معها في مهدها بكل حزم وقوة أولًا بأول وقبل تطورها. (وال – بنغازي) ع ع

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