وزير عدل المؤقتة يلتقي برئيسة بعثة الصليب الأحمر في ليبيا

بحث وزير العدل بالحكومة المؤقتة المستشار محمود الفيتوري مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر في ليبيا ماريان جاسر والوفد المرافق لها النشاطات الإنسانية التي تقوم بها البعثة، خاصة تلك المتعلقة بالاستجابات الطارئة للوضع الإنساني،

وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة إن الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة في مدينة البيضاء بحضور كل من وكيل وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية،.. تطرق لأنشطة تعزيز المعرفة بالقانون الإنساني الدولي، إضافة إلى برنامج الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل المختلفة.

من جهته أكد الفيتوري خلال اللقاء أن كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل خاضعة للسلطة القضائية، وأنه لا توجد أي سجون سرية أو موقوفون خارج إطار المؤسسة القضائية.

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