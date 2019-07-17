المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة يعلن سيطرة القوات المسلحة منطقة الزطارنة والتقدم إلى مواقع جديدة

بنغازي 17 يوليو 2019 (وال) – أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالقوات المسلحة من سيطرة القوات المسلحة على منطقة الزطارنة والتقدم إلى مواقع جديدة اليوم الأربعاء جنوب طرابلس.

وأوضح المركز – في بيان له بالفيديو على صفحته الخاصة على فيبسوك – أن قوة خاصة تمكنت في محور عين زارة من القيام بالتفاف استطاعت خلاله تدمير مخزن ذخيرة للمليشيات، واستهداف عدد من العربات المسلحة لمليشيات الوفاق.

وبين المركز أن الضربات الجوية مستمرة على عدد من المواقع والتمركزات التي مازالت توجد بها المليشيات في منطقة العزيزية، حققت فيها قواتنا المسلحة ليلة البارحة تقدما سيقطع خط إمدادات عصابات المرتزقة التي جلبها المليشياوي جويلي.

ولفت المركز إلى استمرار الضربات الجوية على منطقة عمليات غريان، حيث تم استهداف مليشيا أبو عبيدة الزاوي، وإلحاق خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

وفي وادي الربيع، أكد المركز تدمير رتل مسلح مكون من سبع سيارات، مشيرًا إلى استمرار معاناة المواطن في العاصمة طرابلس، بسبب تصرفات المليشيات المتعمدة في قطع الكهرباء والمياه والوقود.

وأكد المركز عزم القوات المسلحة العربية الليبية على تحرير العاصمة من الشراذم المتحكمة في المواطن تعمل على إذلاله وتركيعه، وزيادة معاناته، من أجل بقائها جاثمة على القلوب، رغم رفض الليبيين لها ولكن لا محالة من القضاء عليها، وعلى وجودها، حتى تتخلص البلاد من شرهم وشر أعمالهم. (وال – بنغازي) ع ع

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