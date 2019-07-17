الثني يعلن انطلاق مشاريع إعادة الاستقرار في درنة

أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني عن تكامل الاستعدادات النهائية لانطلاق برنامج إعادة الاستقرار بمدينة درنة على غرار بنغازي، وذلك خلال زيارة أجراها للمدينة.

وقالت الحكومة المؤقتة إن الثني قام برفقة مسؤولين بالحكومة المؤقتة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، بجولة تفقدية داخل عدد من أزقة وشوارع المدينة، خاصة التي تم تدميرها على يد الجماعات الإرهابية فترة سيطرتها عليها.

وأضافت الحكومة أن الثني التقى خلال زيارته لدرنة عددا من مسؤولي القطاعات الخدمية، حيث أكد أنه سيتم التنسيق لتشكيل لجنة إعادة الاستقرار، والتي ستقوم بعدة مشاريع لإنعاش المدينة، ومن أبرزها صيانة المقرات الحكومية والشوارع الحيوية.

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