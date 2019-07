المتوسط:

أكد وزير خارجية الوفاق، محمد سيالة، أن الجامعة العربية رفضت طلبا بشأن عقد جلسة طارئة تخص ليبيا على مستوى وزراء الخارجية.

وأضاف سيالة ، هناك دول عارضت عقد أي جلسة طارئة لجامعة الدول العربية، لمناقشة الأوضاع في ليبيا.

وأكمل سيالة ، أن ثلاث دول فقط هي من دعمت موقف الخارجية في الجامعة، من بينها قطر.

