العرفي: بدء التحقيقات في تفجير مقبرة الهواري ببنغازي

أعلن رئيس المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة مجدي العرفي البدء في التحقيق بإشراف رئيس الأركان العامّة للقوّات المسلّحة الفريق عبدالرازق الناظوري في التفجير الذي وقع بمقبرة الهوراي خلال مراسم تشييع اللواء خليفة المسماري.

و أوضح العرفي ، أن التحقيقات بدأت مع الصفات ذات العلاقة والمخولة بحفظ وصيانة الأمن داخل بنغازي، سعيا لتحديد المسؤوليات وبيان أوجه القصور.

وأكمل العرفي، أنه ” تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة من قبل الفريق عبدالرازق الناظوري لمنع وقوع مثل هذه الأعمال ضد الآمنين ووضع الصفات ذات العلاقة أمام مسؤولياتها”.

