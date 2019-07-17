تحقيقات “الهواري” تخلي مسؤولية “أمن بنغازي”

أعلنت مديرية أمن بنغازي، مساء الأربعاء، انتهاء التحقيقات مع مديرها العميد عادل عبدالعزيز بخصوص أحداث تفجيرات مقبرة الهواري، الخميس الماضي.

وأكدت مديرية الأمن بصفحتها في “فيسبوك”، أن التحقيقات أفضت إلى “خلو مسؤولية مديرية الأمن من أي تقصير”. حيث أصدر عبدالعزيز تعليماته لمُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية برفع درجة الاستعداد إلى “القصوى”.

وذكرت المديرية أن مديرها شدد على ضرورة تواجد جميع الأجهزة الأمنية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، وعلى رؤساء المراكز التصرف فيما يطرأ من تحركات مشبوهة وإخطار غرفة العمليات فوراً.

وأشارت إلى إطلاق عدة حملات تفتيشية ابتداء من مساء اليوم، بينما أعلن مدير الأمن أنه تم وضع خطة أمنية مُحكمة ومتابعة أي تحركات للتغلب عليها والتعامل معها بكل حزم وقوة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية