رئاسة الأركان العامة تؤكد استمرار التحقيقات بتفجير الهواري

العنوان_بنغازي

أعلن رئيس المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة مجدي العرفي البدء في التحقيق بمعرفة سيادة رئيس الأركان العامّة للقوّات المسلّحة الفريق عبدالرازق الناظوري في التفجير الذي وقع بمقبرة الهوراي خلال مراسم تشييع اللواء خليفة المسماري.

العرفي أوضح أن التحقيقات بدأت مع الصفات ذات العلاقة والمخولة بحفظ وصيانة الأمن داخل بنغازي، سعيا لتحديد المسؤوليات وبيان أوجه القصور.

ولفت العرفي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة من قبل الفريق عبدالرازق الناظوري لمنع وقوع مثل هذه الأعمال ضد الآمنين ووضع الصفات ذات العلاقة أمام مسؤولياتها.

ومن جهته، أكد سيادة رئيس الأركان العامّة للقوّات المسلّحة أن الأمن وحفظه قضية لا يمكن التهاون فيها أو الإستهانة في أداءها تحت أي ظرف ومهما كانت الأسباب.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر قد كلف رئيس الأركان العامّة للقوّات المسلّحة – استنادًا إلى حالة التعبئة والنفير العام التي أعلن عنها فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة – بمباشرة التحقيق فيما ارتكب من عمليات تفجير إبان مراسم تشييع جنازة المغفور له بإذن الله لواء ركن خليفة المسماري يوم الحادي عشر من يوليو الجاري.

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