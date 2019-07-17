المسماري: مقاتلات سلاح الجو نفذت طلعات على مدار الساعة لدك أوكار الإرهابيين

بنغازي 17 يوليو 2019 (وال) – أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة الليبية لا زالت تخوض معاركها على مشارف طرابلس وتحقق تقدما على حساب العصابات الإجرامية.

المسماري أوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو يعمل على مساندة القوات البرية في التقدم الميداني للعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن القوات الجوية تشن سلسلة غارات يومية على مواقع المسلحين في غريان.

وأكد المسماري، أن القوات المسلحة حققت تقدما ميدانيا في منطقة الزطارنة ووادي الربيع والأحياء البرية وطريق المطار، فيما تهاجم القوات الجوية مواقع المليشيات في شمال غريان والعزيزية، لافتا إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بقواعد الاشتباك المعتمدة من القائد العام وتعتمد على الاختراق وتتقدم ببطء مراعاة للمدنيين.

وجدد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اتهاماته إلى تركيا وقطر بارتكابهما جرائم بحق الشعب الليبي. (وال – بنغازي) ع ع

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