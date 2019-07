المتوسط:

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اجتماعا طارئا بمقر شركة الزاوية لتكرير النفط، وذلك عقب انفجار جسم مشبوه بالمكاتب المخصصة للفريق المكلف بالإشراف على المرحلة الثانية من مشروع تطوير المصفاة يوم الاثنين 15 يوليو 2019.

وقد تم فتح تحقيق رسمي في حادث الانفجار، بعد الاجتماع الذي ضمّ كلاّ من إدارة الأمن الصناعي بالمؤسسة الوطنية للنفط وإدارتي شركة الزاوية لتكرير النفط وشركة أكاكوس للعمليات النفطية. كما حضر الاجتماع مسؤولون من جهاز حرس المنشآت النفطية وجهاز الأمن والمجلس البلدي.

واتفق الحضور على وضع تدابير لتحسين الإجراءات الأمنية، بما في ذلك إنشاء غرفة عمليات أمنية مشتركة، وتحديث البروتوكولات الخاصّة بالمراقبة والتكنولوجيا والاتصالات.

وأعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن ارتياحها لعدم إصابة أي من موظفيها خلال الانفجار، وأدانت المؤسسة بشدة جميع المحاولات الرامية إلى ترهيب عمال قطاع النفط وتعريض حياتهم للخطر.

وأعلنت المؤسسة أنها ستلجأ لكافّة الوسائل القانونية المتاحة لمقاضاة كلّ من يقف وراء هذا الهجوم المشين.

The post “الوطنية للنفط” تحقق في انفجار جسم مشبوه بمصفاة الزاوية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية