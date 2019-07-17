وبحث أواصر تعزيز المجال الإنساني بين الحكومة المؤقتة واللجنة الدولية للصليب الأحمر

البيضاء 17 يوليو 2019 (وال) – استقبل معالي وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة محمد يوسف الفيتوري، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب محمد الميهوب، وبحضور كل من وكيل وزارة العدل الدكتور عيسى عبد الله الصغير، ووكيل الهيئات القضائية الدكتور عبد اللطيف بوهدمة، وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة صاحبة السعادة “مارين جاسر” ومستشار اللجنة الدولية للصليب الأحمر للشؤون الإنسانية أنس قنديل بمقر وزارة العدل اليوم الأربعاء بمدينة البيضاء.

وشارك في اللقاء مدير إدارة شؤون المنظمات الدولية رجب المشيطي، والمكلف بملف اللجنة الدولية للصليب الأحمر سند الفاخري.

وقدمت مارين جاسر موجزًا مركزًا عن نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المناطق التي تقع تحت مسؤولية الحكومة الليبية المؤقتة وتم تبادل الرأي حول البرامج المستقبلية للجنة الدولية في ليبيا وذلك تعزيزا لأواصر التعاون المشترك مع الجهات الليبية ذات العلاقة تطويرًا وتعزيزًا لمجالات القانون الإنساني الدولي.

وأشادت السيدة رئيسة الوفد بما حظيت به من حسن الاستقبال والتنظيم وكرم الضيافة. (وال – البيضاء) ع ع

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