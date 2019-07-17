خبراء فرنسيون يلتقون رواد أعمال شباب لمناقشة احتياجات العمل في ليبيا

نظم برنامج دعم التكامل الاقتصادي والتنوع والاستخدام المستدام في ليبيا الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، لقاءً بين خبراء فرنسيين من شركة «Investisseurs et Partenaires» ورواد أعمال شباب لمناقشة احتياجات العمل في ليبيا.

وناقش المجتمعون، مشروع «Microfinance» هو مشروع لإنشاء أول مؤسسة للتمويل الأصغر من خلال بنك محلي، حيث يجرى تمويله من وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة وتنفذه شركة خبراء فرنسا، حسب ما ذكر برنامج دعم التكامل الاقتصادي عبر صفحته بـ«فيسبوك».

وشارك الخبراء الفرنسيون، السبت الماضي، في جلسة إنشاء صندوق رأس المال الاستثماري في ليبيا خلال المنتدى السنوي الثالث لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا الذي أقام منتدى برعاية مشتركة من خبراء فرنسا من خلال الاتحاد الأوروبي.

جانب من لقاء خبراء شركة Investisseurs et Partenaires ورواد أعمال شباب. (برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي عبر فيسبوك)

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