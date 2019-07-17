وكيل داخلية الوفاق في زيارة للجزائر لتفعيل التعاون الأمني بين البلدين

قام وكيل وزارة الداخلية التابع لحكومة الوفاق خالد مازن، بزيارة عمل إلى الجزائر أمس الثلاثاء، لبحث سبل تفعيل التعاون الأمني بين البلدين في مجالات التدريب ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، أت الزيارة تأتي بناء على ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال زيارة وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا إلى الجزائر بتاريخ 8 يوليو 2019 م بشأن تكليف فريق خبراء من كلا البلدين لمناقشة وتفعيل برامج التعاون الأمني.

وعلى هامش هذه الزيارة قام الوكيل بزيارة لجهاز المباحث الجنائية الجزائري ومقر قوة العمليات الخاصة بمديرية الأمن الوطني الجزائري.

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