اجتماع حكومي في طرابلس يبحث أسباب توقف إمدادات المياه لمدن الساحل

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، خلال اجتماع موسع عقده ظهر اليوم الأربعاء، مع المفوضين بوزارات المواصلات والصحة والحكم المحلي والهيئة العامة للمياه والصرف الصحي ومشروع النهر الصناعي وشركة البريقة لتسويق النفط «الأسباب الرئيسية التي أدت لتوقف إمدادات المياه لمدن الساحل».

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع أكد ضرورة وضع البرامج والمشاريع المكملة لاستمرار تدفق المياه للمواطنين بمختلف المدن والقرى الليبية، وفق التقارير والدراسات التي عرضت بالخصوص.

وأضافت إدارة التواصل والإعلام أن المسؤولين بشركتي المياه الصرف الصحي، والبريقة لتسويق النفط، ومشروع النهر استعرضوا خلال الاجتماع المشاكل والصعوبات التي تعيق سيرعملهم، وطالبوا بتذليلها حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم.

من جهته شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد ميعيتق، «على ضرورة الإسراع في استكمال صيانة الآبار المخصصة للاستخدام وتهيئتها، بما يمكِّن من ربطها على شبكة توزيع المياه إضافة لمتابعة مشاريع النهر، وتنفيذ الخطة الخاصة بإنشاء المحطات والآبار الارتوازية لباقي المدن والقرى الليبية المعدة في هذا الشأن».

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