ليبيا تعتذر عن طرابلس عاصمة للإعلام العربي العام 2020

اعتذرت ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن الاحتفال بطرابلس عاصمة للإعلام العربي العام 2020.

وأكد مصدر بالمندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة في اتصال بـ«بوابة الوسط» أن مذكرة بالخصوص أرسلتها المندوبية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وطلبت الاحتفاظ بحق ليبيا في الدورة التي تليها للعام 2020.

وأرجع المصدر سبب الاعتذار إلى الظروف التي تمر بها البلاد، خاصة العاصمة طرابلس، وهي موضوع الاحتفال.

وقرر مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته العادية التاسعة والأربعين شهر مايو من العام الماضي، اعتماد العاصمة الليبية طرابلس عاصمة للإعلام العربي للعام 2019-2020.

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