النقابة العامة لطب الأسنان تستنكر خطف الدكتور محمد المشاي

استنكرت النقابة العامة لطب الأسنان خطف، الدكتور محمد عمر حسن المشاي، مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بطرابلس.

وأشارت النقابة العامة لطب الأسنان، في بيان نشرته بصفحتها الرسمية، الأربعاء إلى أن «الدكتور محمد عمر حسن المشاي تعرض إلى الاعتداء المسلح والخطف بمنطقة أبوسليم مساء يوم أمس الثلاثاء واقتياده إلى جهة مجهولة بعد إصابته بأعيرة ناريه».

وطالبت النقابة العامة لطب الأسنان الجهات الرسمية ذات الاختصاص بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل الفوري لإيقاف مثل هذه المهازل في حق الأطباء، وللإفراج عن الدكتور محمد في أسرع وقت ممكن».

ولفتت النقابة العامة لطب الأسنان إلى أن الدكتور محمد المشاي «يشهد له بالكفاءة والمهنية منذ توليه مهامه المكلف بها، وبالدور الكبير الذي يقوم به من أجل صحة وحماية المستهلك ولما يخدم الصالح العام».

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