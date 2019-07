المتوسط:

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن انتهاء فرق الصيانة التابعة لدائرة خطوط الجبل الغربي اليوم الأربعاء من أعمال صيانة خط الهيرة / غريان رقم”1″جهد 220 ك.ف .

وأضافت الشركة، أن الدائرة كانت تعرضت لسقوط الأسلاك بسبب الاشتباكات التي وقعت بالمنطقة خلال المدة الماضية ويغذي هذا الخط منطقة الجبل الغربي من غريان حتى مزدة.

