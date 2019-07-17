المؤقتة تبحث نشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر

استقبل وزير العدل بالحكومة المؤقتة محمد الفيتوري، ووكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي حبيب الميهوب، مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة مارين جاسر ومستشار اللجنة الدولية للصليب الاحمر للشؤون الانسانية انس قنديل.

وقدمت مارين جاسر، موجزاً مركزاً عن نشاطات اللجنة الدولية للصليب الاحمر في المناطق التي تقع تحت مسؤولية الحكومة الليبية المؤقتة وتم تبادل الرأي حول البرامج المستقبلية للجنة الدولية في ليبيا وذلك تعزيز لأواصر التعاون المشترك مع الجهات الليبية ذات العلاقة تطويراً وتعزيزاً لمجالات القانون الانساني الدولي.

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