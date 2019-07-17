المسماري: نلتزم بقواعد الاشتباكات وأحرزنا تقدم في هذه المواقع

أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، أن القوات المسلحة الليبية لا زالت تخوض معاركها على مشارف طرابلس وتحقق تقدما على حساب العصابات الإجرامية.

وأوضح المساري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن سلاح الجو يعمل على مساندة القوات البرية في التقدم الميداني للعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن القوات الجوية تشن سلسلة غارات يومية على مواقع المسلحين في غريان.

وأكد المسماري، أن قوات الجيش حققت تقدما ميدانيا في منطقة الزطارنة ووادي الربيع والأحياء البرية وطريق المطار، فيما تهاجم القوات الجوية مواقع المليشيات في شمال غريان والعزيزية، لافتا إلى أن القوات المسلحة ملتزمة بقواعد الاشتباك المعتمدة من القائد العام وتعتمد على الاختراق وتتقدم ببطء مراعاة للمدنيين.

وجدد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش، اتهاماته إلى تركيا وقطر بارتكابهما جرائم بحق الشعب الليبي.

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