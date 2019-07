الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل القبض على العبيدي

المتوسط:

أعلنت الشرطة البريطانية أنها اعتقلت شقيق منفذ الهجوم الانتحاري في مانشستر عام 2017، لدى وصوله إلى مطار لندن بعدما رحلته السلطات الليبية، اليوم الأربعاء.

وقالت شرطة مانشستر في بيان إنها اعتقلت، هاشم العبيدي (22 عاما)، شقيق سلمان العبيدي، بتهمة “ارتكاب جريمة قتل، ومحاولة القتل والتآمر للتسبب في تفجير يهدد الأرواح”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أحمد بن سالم الناطق باسم “قوة الردع”، التي كانت تحتجز المتهم في العاصمة الليبية، إنه “تم تسليم العبيدي إلى مكتب السفارة البريطانية في مطار معيتيقة (بالقرب من طرابلس) بموجب قرار من القضاء البريطاني وبطلب من السلطات البريطانية”.

وكان العبيدي أوقف في طرابلس بعد أيام من الاعتداء الذي نفذه شقيقه في بريطانيا.

وفجر سلمان العبيدي، وهو بريطاني يبلغ من العمر 22 عاما وابن لأبوين ليبيين، نفسه في حفل أحيته المغنية الأمريكية، أريانا غراندي، مساء الاثنين 22 مايو 2017، ما أدى إلى مقتل 22 شخصا، وإصابة أكثر من 500.

