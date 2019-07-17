الثني يبحث احتياجات وسير عمل المركز الوطني لجراحة وعلاج القلب

بحث رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله عبد الرحمن الثني احتياجات المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب وذلك خلال اجتماع عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء بمنطقة قرنادة مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب ومدير المركز الطاهر الفضلي .

وناقش خلال الاجتماع أمس الثلاثاء احتياجات المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب كونه يغطي كامل المنطقة الشرقية لليبيا ،كما بحث الاجتماع تطبيق المرجعية العلمية لأمراض وجراحات القلب بالمركز وتأسيس المجلس العلمي لأمراض القلب.

وتطرق الاجتماع إلى آليات افتتاح العناية الفائقة لأمراض القلب بالفترة القادمة، بالإضافة إلى مناقشة آلية تطوير علاج أمراض القلب للأطفال والاستمرار في ورش العمل المتعلقة به.

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