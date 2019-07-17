استمرار التحقيقات في التفجير الارهابي بمقبرة الهوراي

أعلن رئيس المكتب الإعلامي برئاسة الأركان العامة مجدي العرفي البدء في التحقيق بتعليمات من رئيس الأركان العامّة للقوّات المسلّحة الفريق عبدالرازق الناظوري في التفجير الذي وقع بمقبرة الهوراي خلال مراسم تشييع اللواء خليفة المسماري.

و قال العرفي ،في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية ،إن التحقيقات بدأت مع الصفات ذات العلاقة والمخولة بحفظ وصيانة الأمن داخل بنغازي، سعيا لتحديد المسؤوليات وبيان أوجه القصور ،مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة من قبل الفريق عبدالرازق الناظوري لمنع وقوع مثل هذه الأعمال ضد الآمنين ووضع الصفات ذات العلاقة أمام مسؤولياتها.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر قد كلف رئيس الأركان العامّة للقوّات المسلّحة – استنادًا إلى حالة التعبئة والنفير العام التي أعلن عنها فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة – بمباشرة التحقيق فيما ارتكب من عمليات تفجير إبان مراسم تشييع جنازة المغفور له بإذن الله لواء ركن خليفة المسماري يوم الحادي عشر من يوليو الجاري.

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