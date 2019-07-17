بالصور: افتتاح مبنى منطقة طبرق العسكرية و الوحدات الأمنية

افتتح آمر منطقة طبرق العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة اللواء ” هاشم بورقعة الكزة ” ، اليوم الأربعاء، مقر المنطقة و الوحدات العسكرية بعد عملية الترميم و الصيانة .

وتباشر منطقة طبرق العسكرية ترتيب صفوفها من جديد بحماية المنطقة الممتدة من خليج البمبة غربًا إلى إمساعد شرقًا حتى الجغبوب جنوبًا، وذلك بإقامة تمركزات وبوابات أمنية وعسكرية.

وأكد آمر طبرق العسكرية طبرق ” اللواء هاشم بورقعة ” بتذليل جميع العقبات أمام الضباط وضباط صف وجنود بالمنطقة العسكرية.

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