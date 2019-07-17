أثار القيادي المنشق عن عملية الكرامة محمد حجازي ،ردود فعل كبيرة ،بعد تصريحاته عبر قناة ليبيا الأحرار ،قال فيها إن “رئيس هيئة السيطرة والقضاء بالقيادة اللواء عون إبراهيم يستعين بالسحرة لحماية القائد العام المشير خليفة حفتر! .”

و اضاف الحجازي ،بأن الساحر قد صنع خاتم للمشير حفتر به حجر يوجد بداخله ما وصفه بـ”الخادم أو الجان” وأن هذا الاخير مهمته أن يجعل الناس تصفق وتهتف في حضور حفتر ،مشيرا أن القائد العام للجيش قد قام بسحر معين لإغراقهم وايهامهم وأنه عندما يكون بجانبه يقع تحت تأثير ما وصفها بـ”الضبابة الغريبة” والتي تجعله يقتنع بكلامه ،”كنت كلما أدخل باب القيادة العامة في الرجمة أشعر بقشعريرة في جسمي من أثر السحر.

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