انقطاع الاتصال مع النائبة سرقيوه بعد ساعات من وصولها إلى بنغازي

انقطع الاتصال بعضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي، سهام سرقيوه بعد ساعات من وصولها إلى المدينة، بحسب ما أكدته عدة مصادر اليوم الأربعاء.

وأفاد نواب «بوابة الوسط» بأن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى اختفاء النائبة سهام سرقيوه بعد اعتراضها من قبل مسلحين، وأن زوجها الذي كان يرافقها تعرض لاعتداء وأُصيب بإطلاقة في ساقه، كما أُصيب في إحدى عينيه، بينما لم تعرف هوية الجهة التي قامت بالاعتداء ولا المكان الذي اُقتديت إليه النائبة.

وكان آخر ظهور لعضوة مجلس النواب سهام سرقيوه في مداخلة عبر برنامج «الحدث» الذي يقدمه الإعلامي أحمد القماطي عبر قناة «ليبيا الحدث» بعد مشاركتها مع عدد من زملائها النواب في اجتماعات القاهرة التي استضافت خلالها اللجنة المصرية المعنية بليبيا أعضاء من مجلس النواب مطلع الأسبوع الجاري.

وخلال المداخلة لاحظ المذيع ما اعتبره وصف النائبة سهام سرقيوه «أعضاء مجلس النواب الداعمين للجيش بالمتشددين» قبل أن ينقطع الاتصال.

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