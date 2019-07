” أمن بنغازي”: انتهاء التحقيقات مع مدير أمن المدينة حول تفجير مقبرة الهواري

المتوسط:

أعلنت مديرية أمن بنغازي، مساء الأربعاء، انتهاء التحقيقات مع مديرها العميد عادل عبدالعزيز بخصوص أحداث تفجيرات مقبرة الهواري، الخميس الماضي.

وأخلت مديرية الأمن مسؤوليتها من أي تقصير”. حيث أصدر عبدالعزيز تعليماته لمُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية برفع درجة الاستعداد إلى “القصوى”.

وذكرت المديرية أن مديرها شدد على ضرورة تواجد جميع الأجهزة الأمنية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، وعلى رؤساء المراكز التصرف فيما يطرأ من تحركات مشبوهة وإخطار غرفة العمليات فوراً.

