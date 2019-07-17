اخبار ليبيا الان

” أمن بنغازي”: انتهاء التحقيقات مع مدير أمن المدينة حول تفجير مقبرة الهواري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
أعلنت مديرية أمن بنغازي، مساء الأربعاء، انتهاء التحقيقات مع مديرها العميد عادل عبدالعزيز بخصوص أحداث تفجيرات مقبرة الهواري، الخميس الماضي.

وأخلت مديرية الأمن مسؤوليتها من أي تقصير”. حيث أصدر عبدالعزيز تعليماته لمُساعد الشؤون الأمنية بالمديرية برفع درجة الاستعداد إلى “القصوى”.

وذكرت المديرية أن مديرها شدد على ضرورة تواجد جميع الأجهزة الأمنية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، وعلى رؤساء المراكز التصرف فيما يطرأ من تحركات مشبوهة وإخطار غرفة العمليات فوراً.

The post ” أمن بنغازي”: انتهاء التحقيقات مع مدير أمن المدينة حول تفجير مقبرة الهواري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك