مصادر توضح حقيقة انسحاب قوات اللواء التاسع من خلة الفرجان

أوضحت مصادر عسكرية مطلعة حقيقة انسحاب قوات اللواء التاسع مشاة التابع للجيش الوطني الليبي من محور خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس.

ونفت هذه المصادر صحة الانباء المتداولة بشأن إنسحاب قوات اللواء التاسع مشاة من منطقة خلة الفرجان أو من أي محور جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت المصادر أن اللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد تسيطر على منطقة خلة الفرجان، وأن مناطق عين زارة والأربع شوارع الكهرباء إلى محيط جامع فطره تحت سيطرة الكتيبة 155 و140 التابعة للجيش، فيما تسيطر الكتيبة 116 و128 مشاة على منطقة وادي الربيع بالكامل.

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