أكد زعيم “حزب الشعب الجمهوري” التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، أن أنقرة يجب أن تتخلى عن إرسال السلاح إلى ليييا.

و قال أوغلوا: “ماذا تريدون من ليبيا؟ ولماذا ترسلون السلاح إليها؟ وبدلا من لعب دور الوسيط من أجل السلام، لماذا تسعون للإيقاع بين الأشقاء؟”.

