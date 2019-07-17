“عبث جديد” يحرم الليبيين من الماء

قال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، إن مجموعة اقتحمت محطة الكهرباء بحقول آبار المياه في موقع الحساونة، وأجبرت المشغلين على قطع التيار الكهربائي وإيقاف ضخ المياه.

وأضاف الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، أن الأعيان من براك الشاطئ والشويرف بالمنطقة الجنوبية يتفاوضون مع المجموعة لإعادة تشغيل محطات ضخ المياه واستمرار الإمداد المائي للمدن.

وأشار الجهاز إلى أن هذه التطورات جاءت بعد أن باشرت المنظومة عملية التشغيل واستكمال عملية التعبئة للخط الرئيسي بالمسار الجنوبي والتجهيز لزيادة الضخ وفتح صمامات التحكم بالشويرف وضخ المياه لمناطق الاستهلاك.

وكان الجهاز أعلن مطلع الأسبوع الحالي أن مجموعة مسلحة ما تزال تمنع تشغيل حقول الآبار وضخ المياه، على الرغم من عودة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب، وهو ما يطالبون به.

ولفت الجهاز الجمعة، أن المجموعة المسلحة قطعت التيار الكهربائي عن كافة الحقول (الشرقي، والجنوبي، والشمالي) للمطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية